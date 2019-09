Aliados de la 4T van por acabar con el outsourcing

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para eliminar el outsourcing o la subcontratación de la Ley Federal del Trabajo como una segunda generación de la Reforma Laboral que recientemente se aprobó en el Congreso de la Unión y que fue solicitada por Estados Unidos para firmar el Tratado de Libre Comercio T-MEC.

La propuesta fue enlistada en la Gaceta Parlamentaria, y de acuerdo con el PT, existe el compromiso de Morena de apoyar esta reforma por el aval que le dio esta fracción a la Reforma Laboral. En la propuesta los petistas buscan derogar cuatro incisos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo que regula el régimen de la subcontratación y que especifica que es mediante el cual el patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor del contratante o persona física.

Lo que se pretende derogar es también los contratos que se celebren entre personas físicas o morales y que soliciten los servicios de un contratista.

También que la empresa que será contratada cuenta con toda la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

"La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables", describe el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo y el cual busca ser derogado.

Define que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales.

En su exposición de motivos, el PT describió que tan sólo en el 2018 se reportó una población de mexicanos trabajando en la subcontratación remunerada de más de 15 años de 74 mil personas.

También da cuenta de que cómo ha ido creciente esté régimen laboral, pues en el 2003 había 1 millón 399 mil 264 personas bajo la subcontratación; en el 2008, 2 millones 732 mil personas y en el 2014 creció hasta los 3 millones 578 mil empleados.

"Cuando un patrón contrata a un trabajador está obligado a darlo de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit, además de realizar las cotizaciones correspondientes para el Sistema de Ahorro para el Retiro de su trabajador", describe el documento.

Sin embargo, de 1980 a la 2012 se dio un fenómeno de precarización de la fuerza de trabajo, en donde el trabajo se considera una mercancía y por desgracia la de menor valor Como proceso para eludir responsabilidades de la patronal se dio el fenómeno denominado subcontratación u outsourcing , en donde un patrón recurre a un tercero, para que contrate directamente a trabajadores que prestarán el trabajo personal subordinado ante quien contrato la empresa tercerista.

"La característica fundamental de la subcontratación es el pago de los bajos salarios y ausencia de garantías y ausencia de seguridad social. Para no ir muy lejos, y muy seguramente todos lo hemos visto al interior de esta honorable Cámara de Diputados, las compañeras y compañeros que nos ayudan con la limpieza de las instalaciones de Cámara ganan muy poco, respecto a las utilidades de la empresa", agrega.

Esto, dijeron ocurre en diversas oficinas tanto en sector y público y privado, lo que es "totalmente injusto, porque prácticamente estos trabajadores no cuentan con ningún derecho".

"El grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está en desacuerdo de esta modalidad de contratación laboral, ya que ha derivado en que los trabajadores mexicanos no cuenten con una seguridad social como tal, ni mucho menos prestaciones laborales, como vacaciones, aguinaldo, pago de utilidades, por mencionar algunas", describe el documento.