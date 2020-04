Alista Gobierno más querellas contra 15 empresas deudoras de Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer martes se reunió su equipo de abogados para elaborar un plan para interponer más querellas en contra de algunas de las 15 empresas que deben a la hacienda pública 50 mil millones de pesos y detalló que se estudia cuáles de estas denuncias son del orden civil y cuáles por la vía penal.

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal señaló que si hay disposición de las empresas de saldar sus deudas el gobierno federal podría retirar las denuncias, pero aseguró que la orden que se tiene es que no se fabrique ningún delito y que todo sea apegado a la legalidad.

"Hay disposición de deudores de ponerse al día, y lo están haciendo, y se los agradecemos mucho, no es amenaza, ni siquiera advertencia, es mi responsabilidad decir que si existen adeudos tienen que procederse legalmente, es la norma que aplica el todo.

"Ayer se reunieron los abogados que me ayudan y se está haciendo todo un plan para la elaboración de estas denuncias. Cuáles tiene que ir a lo que se llama el procedimiento civil y cuáles por el procedimiento penal; en donde hay fraude, pues es penal, y donde nada más es falta de pago, es civil.

"En todos los casos la recomendación es no se invente, que no se fabrique ningún delito, que sea con apego, a la verdad y a la ley en todos los casos. No convertir como se hacía antes un asunto civil en penal. ¿Por qué es distinto? Porque como lo saben los abogados, el civil lleva más tiempo, el penal es más rápido porque puede haber orden de aprehensión".

En este sentido, el mandatario acusó que en administraciones anteriores las denuncias civiles las convertían en penal cuando querían perjudicar a alguna persona.

"Le daban la vuelta con dinero esos abogados muy famosos que supuestamente muy profesionales, jurisconsultos, nada de eso, abogados con influencia, buenos para el tráfico de influencias, sobornaban a un ministerio público, a un juez, a un magistrado, hasta arriba a veces y por eso se hacían esas cosas".

"Cuando hablo de estado de Derecho y es un aporte para todos, es de que ya no haya esas canalladas, sino que nos apeguemos a la legalidad, a una verdadera legalidad en todos los casos, Como también les decía no me puedo hacer de la vista gorda, la recomendación es adelante, no inventen, pero al mismo tiempo no convertirnos en cómplices".