AMLO anuncia créditos vía Fonacot para taxistas, meseros y comerciantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que mañana se dará a conocer una nueva línea de crédito por medio del Fondo Nacional del Consumo de los Trabajadores (Fonacot) que incluye a taxistas y meseros, comerciantes, entre otros.

"Se está contemplando porque fue un compromiso incluir a taxistas, a meseros, si vinieron lo que estamos haciendo es resolver lo de los registros de los padrones, comerciantes, tianguistas, todos, si estamos pendientes".

En su conferencia de prensa, el mandatario dijo que viernes asistieran los responsables del IMSS, Bienestar y Economía para darán un informe sobre cuantos créditos se han entregado para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus.

"Que es bastante lo que se está inyectando de fondos, es un informe lo que se ha hecho de abril para acá, cuantos créditos a empresas familiares tanto del sector formal como del informal, cuantos créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores en el IMSS; a trabajadoras domésticas, a transportistas, a servidores públicos, créditos del Infonavit y Fovissste para vivienda".

El presidente López Obrador dijo que a pesar de paralización parcial y total de algunas actividades productivas de la pandemia no ha dejado de llegar el presupuesto para las dependencias federales, estatales, municipales, y que hasta el momento no ha recibido reportes de que los zoológicos privados necesiten recursos para mantener a los animales.

"Los estados reciben sus participaciones no hay retrasos ni demora, lo mismo las dependencias, si en el sector privado no hay los recursos eso es otro asunto, y por tratarse de animales si tenemos solicitudes de apoyo, las atenemos".