AMLO da banderazo en Campeche al Tramo 2 del Tren Maya

"Yo espero que inauguremos el tren completo, los mil 500 kilómetros a más tardar a principios del 2024. Desde luego desde antes va a estar inaugurado el tramo de Palenque a Cancún, de Palenque-Cancún, y también el de Cancún a Tulum, el que nos va a quedar hasta principios del 24 va a ser el tramo de Tulum a Escárcega, pasando por Calakmul, pero ya vamos a tener comunicación desde Palenque a Campeche, Yucatán, Cancún, Tulum, desde el 2023".

Señaló que su gobierno está haciendo historial no sólo al conectar las antiguas ciudades mayas que ahora se conectarán con los nuevos desarrollos urbanos que se crearán en la región.

"No es porque sea un Presidente del sureste, sino porque es una región abandonada, saqueada, se llevaban todo y no dejaban beneficios".

Incluso aseguró que cómo le va a dar gustar dar el banderazo se inició de obra, si de joven, vivió cerca de la estación de tren con sus padres.

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) afirmó que trabajan con la UNESCO e INAH para la preservación del patrimonio cultural, con trabajos de salvaguarda y más de 80 operativos arqueológicos se encuentran peinando el trazo del tren usando incluso radares satelitales y vuelos para identificar los sitios arqueológicos.

"No queremos crecimiento urbano sin inclusión social y no queremos desarrollo equilibrio ecológico", expresó.

Joao Parreira, representante del consorcio Mota-Engil, dijo que el tren es una obra con dimensión social ya que conectará poblaciones, generará bienestar, respetará comunidades y al medio ambiente generando empleos de forma permanente.

"En medio de la pandemia que de repente ha lastimado la economía del mundo el Tren Maya llega cuando más se necesita, cuando más empleos tenemos que generar cuando más nosotros nos tenemos que comprometer, nuestro compromiso es claro entregaremos una obra de calidad en tiempo informa y en costos como siempre".