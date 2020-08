AMLO debe poner ejemplo y usar cubrebocas, insiste Coparmex

Ante el número de contagios y el crecimiento de contagios de Covid-19, el Presidente de la República Mexicana debe ser ejemplo para los mexicanos y usar el tapabocas, dijo el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.

El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que la evidencia científica muestra que el cubrebocas ayuda a prevenir contagios, lo que debe considerar la autoridad.

"El llamado que hacemos es que se asuma la evidencia científica sobre la conveniencia del uso de esta herramienta, no hay duda que la prevención es el mayor vehículo para detener contagios, el llamado que hacemos al presidente es que ponga el ejemplo", explicó.

Así como un par de sus secretarios como el de Seguridad y Salud, hacen evidencia del uso consistente del cubrebocas hay que seguir el ejemplo, que es fundamental. Hacemos un llamado a la congruencia y evidencia científica", expuso.

En la videoconferencia "Ponle alto al contagio" explicó que el ejemplo sería una aportación a la prevención, y agregó que el Mandatario del país tiene una responsabilidad histórica y política de implementar estrategias y políticas en favor de la salud pública y de la economía.

"El llamado que haríamos es a la congruencia, y si una sola muerte pudiera evitar el presidente con el uso de cubrebocas, me parece que ese solo hecho valdría la pena una rectificación", consideró.

Rechazó que vayan a pedir la remoción de un funcionario como el del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, porque es una opción del presidente, "al final de cuentas los buenos o malos resultados va a ser de su responsabilidad política e histórica".

--3% de trabajadores enfermos de Covid

El presidente de la Comisión de Salud de la Coparmex nacional, Adrián Coppel, dijo que en algunas empresas entre el 2% y 3% de los trabajadores les dio Covid-19, pero en su mayoría se contagiaron fuera del lugar de trabajo.

Dijo que el 90% de los trabajadores se contagiaron fuera de las oficinas, las plantas o el lugar donde laboran, lo que "demuestra que sí estamos llevando medidas correctas en el ambiente de trabajo".

A pesar de ello, dijo que los patrones saben que deben orientarse a medidas de salud en favor de los trabajadores, pero no solamente para evitar contagios por Covid-19, sino para aquellos trabajadores que tengan obesidad o diabetes, entre otras.

Agregó que entre el 4% y 7% de los colaboradores de las empresas están en casa por el riesgo a tener contagios, si bien puede haber empresas con proporción mayor de trabajadores, en general el porcentaje oscila en menos de 10%, con la idea de no exponer a la gente, aun y cuando ello afecta la productividad.