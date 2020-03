AMLO no descarta encuentro con CCE y empresarios por planta cervecera

Tras la consulta realizada en Mexicali, Baja California, donde la mayoría de los votantes se opusieron a que la empresa Constellation Brands siga construyendo una planta cervecera en esa ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no descarta reunirse con los dueños de la empresa para ofrecerles ayuda para que pongan esta planta en otro sitio "donde haya agua".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que también no descarta reunirse con el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar quien criticó la consulta realizada.

"Por lo general estas empresas tienen una dimensión social, cívica, también de respeto al medio ambiente y van a entender y vamos a buscar la forma de que se tengan facilidades, si así lo desean, de poder que pongan su planta en otros sitios en regiones donde haya agua y hablar con ellos para ayudarlos en todo.

"Es nuestro deseo y al mismo tiempo respetar la voluntad del pueblo", dijo.

Andrés Manuel López Obrador señaló que no su gobierno no está en contra de la inversión extranjera, "mucho menos estaremos en contra de la creación de empleos, pero también tenemos que tomar en cuenta la opción de la gente y tenemos que cuidar nuestro recurso natural".

"No es crecer por crecer, es crecer con bienestar y con respeto al medio ambiente pues es la herencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones".

El mandatario recalcó en que confía en que los empresarios entenderán la decisión tomada por la población de la ciudad fronteriza, porque "si hubiese resultado más parejo o hubieses participado menos gente, pero es bastante la participación y tenemos que escuchar a la gente y gobernar con el mandato popular".