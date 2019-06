AMLO polemiza con medios sobre la creación de empleo formal

"Son visiones distintas. Si uno ve la prensa puede tener una idea de que las cosas no están bien en la economía del país. Pero yo tengo otra información, con mis datos del Seguro Social", apuntó el mandatario en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.



De acuerdo con una información del diario El Financiero, la creación de empleo formal en México fue de solo 3,983 plazas en mayo, lo que contrasta con los 33,966 puestos de trabajo del mismo mes de 2018.



Remitiendo a un boletín publicado en las últimas horas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó que al 31 de mayo de 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social registra 609,399 personas vinculadas al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una beca para aprendices en empresas.



De estos, 481,548 ya cuentan con servicio médico en el IMSS y el resto de los jóvenes aprendices iniciaron su capacitación el 1 de junio, se puntualiza en el comunicado con el que se defendió López Obrador.



"Ustedes saben que las estadísticas se pueden manejar de muchas formas", remarcó.



No obstante, la prensa le reprochó que los datos de este programa social -que añadirían centenares de miles de empleados al IMSS- no son comparables con el año anterior, pues no existía, y también pusieron en duda si se podían considerar verdaderos empleos formales.



"Son empleos, es un asunto de criterio", remachó el presidente.



Defendiendo que la economía no está "en recesión" -una amenazas que sí ven algunos analistas privados-, apuntó que ha aumentado el consumo y que tiene datos muy favorables que pronto revelará.



"Quiero informar el día 1 de julio (cuando se cumple un año de su victoria electoral), que me den oportunidad de informar con datos duros de que está bien la economía y que hay empleos, y están mejorando los salarios. Que hay control de la inflación y se está fortaleciendo el peso, pero no quiero adelantar más", apuntó.



Defendió, una vez más, su visión económica con enfoque social: "A conservadores y corruptos les vamos a demostrar que es mejor nuestra política económica. Este es el desafío", remarcó.



Tal y como ya hizo por video, López Obrador celebró la ratificación este miércoles en el Senado del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



"Es un avance importantísimo porque México es el primer país en terminar con este proceso", dijo el líder izquierdista, y se mostró convencido que este nuevo convenio comercial dará más empleo y fortalecerá mercado interno.



"Esto transmite confianza a inversionistas nacionales y extranjeros, y es bueno para nuestra economía", apuntó.



La prensa también preguntó a López Obrador por las declaraciones que hizo el miércoles el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín.



Este expresó su sorpresa porque el mismo día que firmaron un acuerdo de inversión para diversos sectores, entre ellos el energético, la Secretaría de Energía canceló la licitación para buscarle socios a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).



López Obrador contestó a esto que, si se abren o no nuevas rondas petroleras, "va a depender de lo que ellos (los empresarios) hagan".



"Si se estuviese produciendo con los contratos (ya existentes) ellos tendrían más fuerza para estar pidiendo que se convocaran más rondas", remachó.