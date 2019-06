AMLO ve avances en reuniones sobre aranceles en Washington

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, de que se aplicarán los aranceles a productos mexicanos pese a negociaciones con el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar y reiteró su postura de confiar en el diálogo.



"Vamos a esperar y ojalá con todo lo que significa esta palabra, ojalá que haya un acuerdo. Vamos al diálogo, diálogo, diálogo", expresó.

El mandatario afirmó que lo más importante es llegar a un acuerdo para que no haya aranceles a productos mexicanos a partir del 10 de junio.



"Falta para el día 10 (de junio) y estoy optimista. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Deseamos los mexicanos que se llegue a un acuerdo y vamos a seguir insistiendo en la vía del diálogo", expresó.



Reiteró que si hace falta acudiría a una reunión con el presidente Donald Trump, pero primero que se lleve a cabo el encuentro de mañana y otros encuentros.

Más temprano este martes, López Obrador dijo que valora positivamente el avance de las negociaciones en Washington para frenar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.



"Ha habido mucho apoyo de todos los sectores y tengo información de que van bien las pláticas. Muy bien, con reuniones con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, de Agricultura y con funcionarios públicos del Gobierno de Estados Unidos", apuntó el mandatario desde Palacio Nacional.



La comitiva, encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunirá mañana con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.



"Estoy optimista y pienso que la reunión de mañana va a ser importante y vamos a llegar a un acuerdo antes del 10 de junio. Antes de que entre en vigor o se imponga la tarifa", apuntó.



El jefe de Gobierno mexicano dijo ver "indicios" de que "importa" a los funcionarios estadounidenses lograr una solución a los aranceles que Trump quiere imponer por considerar que México no está frenando la migración.



López Obrador insistió que para resolver los flujos migratorios que atraviesan México con destino a Estados Unidos es necesario apoyar un plan de desarrollo de Centroamérica que evite que la gente salga de sus países por necesidad.



En ese sentido, se mostró convencido de que Estados Unidos se dará cuenta de que esta es la solución, ya que "el pueblo estadounidense es muy cristiano y eso significa amor al prójimo".



Y señaló que Estados Unidos es "una gran nación" que se construyó gracias a los migrantes que "llegaron de todo el mundo".



Adicionalmente, López Obrador informó que la próxima semana visitará varios puntos de la frontera mexicana con Estados Unidos.



Y concluyó diciendo: "Se está abriendo la posibilidad de un acuerdo".



El canciller Marcelo Ebrard informó este martes en Twitter que situaba en el 80 % las posibilidades de lograr una negociación favorable.



"Hemos avanzado en reuniones con miembros del gabinete; Think thanks; sector privado y especialistas. Nos esforzaremos por encontrar un entendimiento. Es factible y deseable. 80/20 a favor hoy de lograrlo", indicó.



El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció el jueves pasado su decisión de aplicar aranceles gradualmente del 5 al 25 % a partir del 10 de junio si México no frena la creciente migración hacia su vecino del norte, una medida que tendría graves consecuencias para la nación latinoamericana.



En respuesta, López Obrador le envió una carta en la que le pidió "profundizar en el diálogo" y "buscar alternativas de fondo al problema migratorio".



Además, le indicó a Trump que no cree en la Ley del Talión, en el "diente por diente" ni el "ojo por ojo", porque todos "nos quedaríamos chimuelos o tuertos".

Con información de EFE y El Universal