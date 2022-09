Amplían decreto para la regularización de autos "chocolate"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Para fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos chocolate, el gobierno federal decidió ampliar el decreto para la legalización de estos vehículos hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con el decreto publicado por la Secretaría de Hacienda a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

"Se instruye a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de su competencia, apliquen las facilidades administrativas para que los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera residentes en las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas lleven a cabo la regularización simplificada de los mismos", indica la edición vespertina de ayer del DOF.

Asimismo, el gobierno federal instruye para que, en el ámbito de su competencia, cada estado actualice sus sistemas electrónicos y capacite al personal respectivo para llevar a cabo la regularización de vehículos usados con la mayor brevedad.

También se instruye a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Registro Público Vehicular), para que, en colaboración con las autoridades de los estados a los que aplica el decreto establezcan los módulos de inscripción vehicular para que los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera lleven a cabo la regularización de los mismos cerca de su domicilio.

Además de darles estímulos, condonaciones, exenciones, facilidades administrativas relativas a la expedición de placas y mecanismos para el control vehicular de carácter local.

---Distribuidores acusan contrabando automotriz

Al respecto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dijo que, a pesar de que solicitaron una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle los efectos nocivos del decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, se amplió este beneficio hasta el 31 de diciembre y se agregó al estado de Jalisco a las entidades donde se podrá legalizar el contrabando automotriz.

"Desde la entrada en vigor a la fecha no se ha hecho nada por restringir la entrada de vehículos usados ilegales, por lo que el fenómeno no sólo continúa sino que se ha ampliado a cada vez más entidades, incluso en las que ni siquiera existe una base amplia de vehículos ilegales, ya que con la suma de cada vez más entidades al decreto siguen ingresando con la esperanza de que en algún momento sean también incluidos", dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA.

Recordó que tan sólo de enero a julio, el número de unidades importadas legalmente desde Estados Unidos y Canadá a México ha sido de 123 mil 686, lo que representa un incremento de 34%.

"Esto, más las 500 mil unidades de contrabando que se estima se llevan regularizadas, representará que al final de año se habrán integrado al parque vehicular nacional de casi un millón de automóviles y camionetas usadas, la mayoría en pésimas condiciones y generando una sobreoferta con bajas de

hasta 20% en el precio de automotores nacionales de similar marca y modelo de propietarios que formalmente han pagado todas sus contribuciones, quienes al ver esta afectación lo pensarán dos veces antes de cambiar su unidad, afectando la cadena de la renovación vehicular de usado a seminuevo y de seminuevo a nuevo", indicó Rosales.

---Ampliación confirma el fracaso rotundo, dicen

La AMDA agregó que este decreto evidencia la obsolescencia del Registro Público Vehicular, organismo que desde el arranque de la regularización no ha podido generar el número suficiente de citas para los interesados en regularizar, generando un mercado negro de personas que venden en internet las citas para la regularización, esto sin contar las páginas apócrifas y gestores que prometen la regularización deseada a través de un pago y luego desaparecen.

"La ampliación de este decreto no vendrá sino a confirmar el rotundo fracaso que representa el mismo, ya que por más oficinas que se abran y citas que se generen, si no se cierra el libre tránsito del contrabando, alentado por las autoridades federales y estatales, el crimen organizado seguirá aprovechando la situación y nunca se acabará con los problemas asociados a este fenómeno", aseguró el directivo de la AMDA.