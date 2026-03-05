Analistas privados elevan expectativa de crecimiento del PIB en México para 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Los analistas del sector privado mejoraron ligeramente sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana en 2026 y anticipan un peso algo más fuerte frente al dólar, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi.

Previsión de crecimiento y tipo de cambio

El consenso de los participantes elevó la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 a 1.5%, desde el 1.4% estimado en la encuesta anterior. Las previsiones de los analistas se ubican en un rango que va de 0.6% a 1.8%. Para 2027, la expectativa mediana de crecimiento se mantuvo sin cambios en 1.8 por ciento.

En materia cambiaria, los analistas también ajustaron ligeramente sus pronósticos. El consenso ahora prevé un tipo de cambio de 18.18 pesos por dólar al cierre de 2026, desde los 18.20 estimados en la encuesta previa. Las proyecciones se ubican en un rango que va de 17.00 a 19.10 pesos por dólar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para finales de 2027, la expectativa mediana del mercado ubica al tipo de cambio en 18.70 pesos por dólar, una ligera mejora frente a los 18.76 previstos hace quince días.

Expectativas sobre política monetaria e inflación

En política monetaria, el consenso de los participantes anticipa que el próximo movimiento del Banco de México será un recorte de 25 puntos base en la reunión de marzo, aunque persiste una división relevante entre los analistas.

De los 35 participantes en la encuesta, 18 esperan que el próximo ajuste a la baja ocurra en marzo, frente a 15 en el sondeo previo. Otros 15 consideran que el recorte se dará hasta la reunión de mayo, mientras que dos más prevén que ocurra después de ese mes.

La previsión mediana para la tasa de referencia al cierre de 2026 se mantuvo sin cambios en 6.50%, con estimaciones que oscilan entre 6.75% y 6%. Para finales de 2027, la expectativa mediana también se ubicó en 6.50 por ciento, con un rango que va de 7% a 6 por ciento.

En cuanto a la inflación, el consenso proyecta que en febrero el índice general registre un aumento mensual de 0.43%, lo que implicaría una tasa anual de 3.95%, por encima del 3.79% observado en enero y superior a la previsión de la encuesta anterior.

Para el componente subyacente, los analistas estiman un incremento mensual de 0.46%, con una tasa anual de 4.50%, ligeramente menor al 4.52% registrado el mes previo.

Para marzo, el consenso anticipa que la inflación general y la subyacente registren incrementos mensuales de 0.39% y 0.40%, respectivamente.

Las expectativas de inflación subyacente para el mediano plazo mostraron un ligero aumento. La proyección mediana para la inflación general al cierre de 2026 se mantuvo en 4%, mientras que la estimación para el componente subyacente subió a 4.20% desde 4.15%. Para 2027, la expectativa de inflación general aumentó a 3.78%, mientras que la inflación subyacente se ajustó a 3.76 por ciento.

Finalmente, la expectativa mediana para la inflación anual promedio en el periodo 2028-2032 se mantuvo sin cambios en 3.7 por ciento.