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Analistas recortan PIB y suben inflación

Por El Universal

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Analistas recortan PIB y suben inflación

Ciudad de México.- A los problemas de inseguridad pública que son una constante limitante para la actividad económica, analistas añadieron el impacto del nivel elevado de los precios del petróleo y la política monetaria que se está aplicando, según la encuesta del Banco de México.

De ahí que corrigieron al alza el pronóstico para la inflación general esperada para este año y rebajaron el Producto Interno Bruto (PIB) del 2026.

El consenso de 43 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero aumentó su estimación para la inflación general de 4.21% a 4.38% para este año.

Para abril están previendo que los precios al consumidor ascendieron 0.31% en el mes.

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Mientras que para 2027 mantuvieron el 3.80% para el indicador general, pero subió a 3.75% para la subyacente desde el 3.74% de la encuesta previa.

Respecto al PIB, el consenso lo recortó a 1.38% frente al 1.49% previo para el presente año; para el 2027 fue un ajuste de 1.82% a 1.88 por ciento.

Así, cuatro de cada 10 afirman que no es buen momento para realizar inversiones, mientras que 55% duda que sea una buena coyuntura.

Por eso no movieron su estimado de 41 y 42 mil millones de dólares que México podría captar en inversión extranjera directa este y el siguiente año, respectivamente.

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