Ante recesión, L´Oréal prevé otro efecto lipstick

A-AA+

En la Segunda Guerra Mundial las mujeres comenzaron a usar con mayor frecuencia el lápiz labial para levantar el ánimo y, desde entonces, se le llama efecto lipstick a la compra de productos cosméticos en épocas de crisis.

Este efecto se vivió en 2020, el año más difícil de la pandemia, y puede volver a repetirse en 2022 debido a las señales de una posible recesión económica.

De acuerdo con L´Oréal México, la venta de cosméticos se incrementó 30% en México en el primer semestre del año, cuando a escala mundial aumentó 13%.

La compañía prevé que las ventas seguirán creciendo en el año, a pesar del alza de precios y una posible recesión.

"Sí sucedió el efecto lipstick en la pandemia. Tiene un racional detrás que, ante la dificultad, el desafío, las personas necesitan sentirse bien, y parte de sentirse bien es utilizar productos de cosmética o de belleza. No tanto por el impacto visual, sino por el hecho de afectarse de forma positiva emocionalmente.

"El efecto lipstick tiene muchos años, pero hoy ya varió y evolucionó no sólo a una cuestión estética, sino de salud. Hoy las personas no usan productos de cosmética o belleza sólo para verse bien, sino que los usan para tener una piel y pelo saludables. Ese es el nuevo efecto lipstick: la belleza entendida como salud y es una tendencia global", dijo Pablo Sánchez, director de Asuntos Públicos de L´Oréal México.

Las categorías con mayor recuperación son maquillaje y fragancias, pero también creció el número de productos que adquieren los mexicanos para su rutina de belleza, pasando de tres artículos en 2019 a nueve en 2021.

L´Oréal agregó que existen otros factores que están apuntalando la venta de cosméticos: la Generación Silver, personas de 70 a 80 años que están invirtiendo en verse mejor; los hombres adquiriendo más productos de belleza, y las redes sociales basadas en la imagen como Instagram y Tik Tok, en el que no sólo las celebridades comparten sus rutinas de belleza o recomiendan productos, sino cualquier persona.

Sánchez dijo que el liderazgo de la compañía en comercio electrónico jugó un papel importante para sobrevivir a la pandemia.

En 2020, 20% de las ventas de L´Oréal ya se hacían en línea a escala mundial.

"El diferencial fue que estábamos muy bien posicionados en comercio electrónico y eso es muy importante, porque cuando una persona se prueba el producto en línea la posibilidad de compra se multiplica entre tres y cinco veces que cuando no lo prueba", dijo el directivo de L´Oréal, empresa que cumple 60 años en México.