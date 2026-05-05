Anuncian plan para agilizar la inversión

Ciudad de México.- El gobierno federal presentó una serie de acciones que ayudarán a que se concreten inversiones, a manera de "un empujón", a través de decretos, reducción de tiempos de trámites y facilitación de permisos, entre otras acciones a realizar en el sector salud, energía, en materia fiscal y de infraestructura.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que estas labores, a concretarse a corto plazo, recogen planteamientos del sector privado a fin de "crecer más rápido, invertir más rápido, expandir nuestras actividades económicas y el empleo".

En el Museo Nacional de Antropología, y ante la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios, dijo que "son acciones para la inversión, tienen que ver con diversas instancias. Desde luego, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda, con toda la actividad de comercio exterior, Aduanas, facilitación comercial. Lo que tiene que ver con compras nacionales, todo lo que tiene que ver con facilitar la inversión en proyectos públicos y privados".

Se trata de seis acciones coordinadas entre las secretarías de Economía, Energía, Hacienda, de Buen Gobierno, la Agencia de Transformación Digital y Banobras, dijo a su vez la titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Cader), Altagracia Gómez Sierra.

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Agregó que estas acciones para captar capital nacional y extranjero "son un abrazo a la confianza mundial, una palmada en el hombro para aquellos indecisos y un empujón con cariño para quienes hasta hoy no han priorizado o han pospuesto sus proyectos estratégicos".

La secretaria de Energía, Luz Elena González, dijo que las energías renovables aumentarán su participación de 24% a 38%, manteniéndose 54% de la generación en manos del sector público y facilitando 46% a la generación privada, lo que incluye reducciones de 60% en tiempos de los permisos.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, dijo que se publicó el acuerdo para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, por el cual el SAT se compromete respetar y promoverá los tratados internacionales para evitar la doble tributación.