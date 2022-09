App no ha tenido ninguna caída: Santander tras reportes de fallas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la mañana de este jueves usuarios reportaron problemas con la aplicación móvil de Santander, el banco indicó que la app "no ha tenido una caída".

Ante los reclamos de algunos usuarios en redes sociales, la institución financiera afirmó que los servicios del banco "han estado operando durante el día, tanto en la banca en línea, telefónica y por la app".

Señaló que en concreto "la app no ha tenido una caída, lo que se reportó durante unos minutos fue que algunos equipos en específico no lograban conectarse, situación que quedó solucionada antes de las 11 am".

Santander aseveró que hasta el momento "no hay ninguna falla".

Los problemas más reportados en el sitio especializado en fallas DownDetector fueron: Banca móvil 55%, Iniciar sesión 29% y Banca en línea 16%.