Apple marca millonarias ganancias

California.- Apple publicó el jueves resultados sólidos de sus ganancias trimestrales, pero la atención de los inversionistas también se enfoca en el próximo cambio de director general y en la estrategia de inteligencia artificial de la compañía.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció este mes que dejará el cargo, el cual será ocupado este mismo año por el responsable de ingeniería de hardware de Apple, John Ternus.

Los resultados en el periodo de enero a marzo reflejan el impulso continuo en las ventas del iPhone. Cook señaló en un comunicado que fue el mejor primer trimestre en la historia de la compañía, con "crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos geográficos".

La empresa ganó 29,580 millones de dólares, o 2,01 dólares por acción, en el periodo de enero a marzo, un aumento de alrededor del 22% respecto del mismo periodo del año anterior.

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Los ingresos aumentaron cerca de un 17%, a 111.180 mdd, frente a los 95.360 millones de dólares en 2025. Las ventas del iPhone representaron la mayor parte de los ingresos, al aportar 56.990 millones de dólares.

La empresa con sede en Cupertino, California, superó las expectativas de los analistas para este período, los cuales pronosticaban ganancias de 1,95 dólares por acción sobre ingresos de 109.460 millones de dólares, según una encuesta de FactSet Research.