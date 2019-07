Aprende a proteger tu coche del robo de autopartes

Cerca de 5 mil pesos es lo que puede costar el seguro contra robo de autopartes en México, esto de acuerdo con la comparadora de estados financieros Coru.com.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) aseguran que la Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Querétaro, Estado de México y Aguascalientes son los estados con más casos registrados de este delito.

Debemos tener en cuenta que este tipo de delito no se considera como grave por no haber uso de violencia u otro tipo de evidencia que ayude al afectado. Datos de la Secretaría de Seguridad Pública mencionan que entre 30 mil pesos y 50 mil pesos mensuales es lo que un ladrón puede generar con el robo de luces, espejos retrovisores, llantas, etc.

Para evitar sufrir con estos siniestros, te platicamos los factores que debes tener en cuenta para poder hacer uso del seguro en caso de sufrir el robo de alguna de las partes de tu vehículo y conozcas como es la cobertura de estos servicios.

1.- ¿Cómo asegurar el coche? Habla a tu aseguradora y pregunta por los planes, es posible contratar un servicio adicional que te ayude mejor con la protección de tu vehículo, sin embargo, cada una tiene su propio criterio para aplicarla, ten en cuenta esto para saber si te conviene, se fijan sobre todo en el modelo del vehículo y el tipo de robo que se sufrió.

2.- ¿Cómo funciona la cobertura? Cada contrato tiene sus propias especificaciones, por lo que cuando pidas el servicio contra robo parcial, es necesario que conozcas que es lo que puede cubrir tu seguro. En general se incluye protección contra robo de facias, salpicaderas, espejos laterales, rines, llantas, etc.

3.- Posibles restricciones. Se debe tener la factura de origen del auto, además, al contratar el seguro se debe especificar si tuvo adaptaciones, de lo contrario, no aplica el seguro. Además los objetos deben ser parte del auto original, tampoco se cubren objetos personales en el interior del vehículo.

Es bueno revisar si la cobertura te ayuda en caso de que el carro se vea afectado por vandalismo o forcejeos a la hora del robo, así como tener en cuenta que la contratación de este tipo de servicios, es recomendables sobre todo si el coche es nuevo ya que se frecuentan más este tipo de siniestros.