Aranceles de Trump complicarían revisión del pacto: Kenneth Smith

En 2026 se llevará a cabo la primera revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); Sin embargo, el panorama de imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump podría complicar una resolución del tema.

Durante el Webinar "A cinco años del TMEC: ¿Dónde estamos?", el exjefe de la Negociación Técnica para el T-MEC, en la Secretaría de Economía, Kenneth Smith Ramos, habló sobre la imposición de aranceles y lo que podría pasar en una nueva negociación.

Consideró que Trump no puede sacar a su país del pacto comercial "como si nada", por lo que en su opinión solo es una medida de presión.

Señaló que "cada país tiene derecho de salirse unilateralmente del tratado si presenta una carta con seis meses de anticipación".

¿Revisión o renegociación del TMEC?

Kennet recordó que en julio del 2026 los ministros encargados del comercio de México, Estados Unidos y Canadá deberán revisar el tratado para presentar recomendaciones que no impliquen reabrirlo o renegociarlo, y en caso de llegar a un acuerdo su vigencia se extenderá por 16 años.

"Los tres países pueden proponer cambios administrativos, pero no tocas un tratado altamente exitoso porque está funcionando, pero tratas de establecer sistemas trilaterales para evitar prácticas desleales", señaló Kenneth.

Sin embargo, comentó que, en caso de realizar una renegociación, una vez estipuladas "las nuevas cláusulas", cada país deberá revisar dichos resultados para su aprobación con los poderes legislativos.

"El tratado establece que si no se ponen de acuerdo en 2026, no se acaba el convenio, sino que se repite la revisión en 2027", explicó Smith Ramos en el Webinar organizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Revisión del T-MEC podría prolongarse hasta 2028

En caso de que en 2027 no se cuente con un nuevo acuerdo, se podría extender y volver a revisar en el 2028, por lo que el TMEC no necesariamente terminará definitivamente, abundó el experto.

Sin embargo, la situación que prevé Smith Ramos es que ante la presión arancelaria de Trump, se puede dificultar una resolución, debido a que "cualquier cosa que tú concedas ahorita se vuelve el statu quo a partir de la que vas a empezar la revisión del T-MEC".

Es decir, que si México acepta los aranceles sin réplica, podrá ser un punto de partida para que Trump pueda implementarlos en la renegociación, por lo que Kenneth hizo énfasis en que el país debe solicitar consultas para su revisión en cuanto a las violaciones al tratado.

De acuerdo con Smith Ramos, México debe argumentar ante el mecanismo de solución de consultas del T-MEC que la imposición de aranceles es una violación al libre comercio, así como no debe eliminar el contenido parcial de Estados Unidos.

Al realizar esta acción, Estados Unidos tiene un periodo de 75 días aproximadamente para responder y en caso de que no lo haga se puede llevar la situación a un panel, con lo que puede formar un precedente legal para que en la renegociación el punto de partida sea realmente el libre comercio y no aceptar los nuevos aranceles impuestos por Trump.

A 5 años del T-MEC

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un análisis en donde evaluó los resultados en el comercio entre los tres países, así como el desempeño de las exportaciones mexicanas en sectores identificados en el Plan México.

Su estudio reveló que en cinco años del T-MEC, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ha aumentado, sin embargo, la relación entre los socios comerciales se ve afectada por la imposición de aranceles.

Las exportaciones de México crecieron 38% hacia Estados Unidos y 32% hacia Canadá, mientras que las de Estados Unidos aumentaron 30% hacia México y 19% hacia Canadá. Por su parte, Canadá exportó 31% más a México y 29% más a Estados Unidos en el mismo periodo.

Uno de los objetivos centrales del Plan México es aumentar 15% el contenido nacional de seis sectores estratégicos: automotriz, aeroespacial, electrónico, farmacéutico, químico y de semiconductores.

Las exportaciones de estos sectores hacia Estados Unidos tuvieron un crecimiento de 39% entre 2019 y 2024. Las exportaciones de la industria automotriz crecieron 35% durante este periodo, al pasar de 124 mil millones de dólares a 167 mil millones de dólares, mientras que las de electrónicos crecieron 48%.