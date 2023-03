Asociación de Hoteles rechaza recomendación de no viajar a México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres consideró que la recomendación hecha por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus siglas en inglés) a sus ciudadanos, para no viajar a México durante las vacaciones de primavera, debido a la violencia que atraviesa el país, "es ilegal y carente de sustento".

"La alerta es ilegal. No tiene sentido ni sustento legal. Sabemos bien que Texas aplica lo mismo cada temporada de Spring Break. Afortunadamente vemos que nadie les hace caso", expresó en conferencia de prensa el presidente del organismo hotelero, Jesús Almaguer Salazar, al señalar que un estado no tiene facultades para generar ese tipo de mecanismos.

El pasado 10 de marzo, el DPS de Texas instó, específicamente a los spring breakers –como se conoce a los jóvenes estudiantes norteamericanos que salen a vacacionar en esta temporada– a evitar visitar destinos turísticos en México, derivado de "la violencia de los cárteles de la droga y otras actividades delictivas" que representan una amenaza significativa para la seguridad.

"DPS entiende que muchas personas viajan a México sin incidentes, pero no se pueden ignorar los riesgos graves. Se recomienda a todos los viajeros que investiguen cuidadosamente cualquier viaje planeado y, nuevamente, consideren posponer o cancelar el viaje a México en este momento", se lee en el comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Almaguer Salazar subrayó que el llamado hecho por la entidad texana es "tendenciosa" y forma parte de una presunta campaña que, cada año, busca para mantener a sus turistas cautivos a nivel local y evitar que salgan a destinos turísticos de México.

"Se trata de una campaña del gobernador de Texas para quedarse con el mercado interno", sostuvo, al añadir que no es una situación nueva, pues otros años han tenido que viajar a aquel estado para pedir que retiren ese tipo de mecanismos.

A la advertencia del estado de Texas se sumó, el 13 de marzo, la Alerta de Viaje lanzada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que previene a sus ciudadanos para extremar precauciones al viajar a México.

Dicha Alerta menciona la violencia y los homicidios, pero también la compraventa de drogas, alcohol adulterado o medicamentos falsos, entre otras situaciones que ocurren en el país, incluso en centros turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, en el Caribe Mexicano.

Al respecto, el dirigente hotelero indicó que esa Alerta de Viaje está siendo atendida a otro nivel, que incluye a funcionarios del gobierno de Quintana Roo, en contacto con la titular del Consulado de Estados Unidos, con sede en Mérida, Yucatán, Dorothy Ngutter.

Sin embargo, manifestó que, si la violencia estuviera fuera de control, el turismo no llegaría al Caribe Mexicano que, año con año recibe millones de visitantes y vacacionistas.

Reconoció que el volumen de spring breakers ha descendido desde hace varios años, cuando había operadores dedicados a atraer a ese segmento de mercado, que ha sido sustituido por segmentos como el familiar o el turismo de romance.

Para esta temporada, cuya particularidad es que se fusionará con la temporada vacacional de Semana Santa, se espera recibir un promedio de 35 mil spring breakers, añadió.