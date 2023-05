Asociación de refrescos cambia de nombre de ANPRAC a MexBeb

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- A partir de hoy, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) cambia de nombre por Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) con lo que amplía su objeto social al incorporar a otras bebidas dentro de la categoría de no alcohólicas.

La asociación integrará a 120 plantas y 415 centros de distribución en todo México, en un mercado de bebidas no alcohólicas que representan un valor de producción total nacional de 1.15 billones de pesos, equivalentes al 3.1% del PIB total nacional y más de 1.9 millones de empleos directos e indirectos.

Con este cambio MexBeb agrupará a empresas reconocidas productoras de bebidas no alcohólicas que tienen una participación en el mercado de 84% y del 98% en la categoría de refrescos y aguas carbonatadas.

Como parte del cambio la Asociación se fijó cinco metas: Reducir la huella de residuos y fomentar la economía circular, aumentar la eficiencia en el uso del agua, disminuir la huella de carbono del sector e incrementar la oferta de productos sin calorías o de bajo contenido calórico, ya que se pretende aumentar a 75% el porcentaje de oferta de bebidas sin calorías o de bajo contenido calórico.