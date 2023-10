Asur descarta acciones legales por cambio a tarifas aeroportuarias

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Ante la negociación que el gobierno federal sostiene con los grupos aeroportuarios privados para reducir las tarifas aeroportuarias, el director general de Grupo Aeroportuario de Sureste (Asur), Adolfo Castro Rivas, dijo que no consideran alguna acción legal por la medida, ya que se encuentran analizando el impacto que tendrá en la empresa.

El pasado 18 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos donde contempla un incremento del pago de derechos por la operación de aeropuertos federales del 5 al 9% sobre los ingresos brutos anuales de cada grupo aeroportuario.Al respecto, Castro Rivas comentó que la aprobación de esta medida aún está pendiente por parte del Senado y no saben cuándo podría darse y a partir de cuándo entraría en vigor."Asur está evaluando los cambios implementados por la Agencia Federal de Aviación Civil y el impacto potencial que pudiera tener sobre su negocio y sus finanzas", dijo Castro, en conferencia con analistas.Respecto a la negociación que hay con el gobierno federal para reducir la Tarifa Máxima Conjunta, el directivo comentó que "por el momento no están considerando ninguna acción legal".Castro Rivas explicó que la negociación para reducir la Tarifa Máxima Conjunta es un proceso que puede tomar hasta dos años porque hay muchos aspectos a considerar y documentos que deben presentarle a la autoridad.Por lo tanto, Asur no está en condiciones de comentar si se podrá reducir en un 10% la Tarifa Máxima Conjunta porque tienen que ver y esperar a que estas nuevas bases regulatorias se apliquen a los números de la compañía.Así que podría ser hasta finales de año cuando Asur sepa cuál será el impacto de esta nueva regulación en las finanzas de la compañía.El director general de Asur también aseguró que no tiene conversaciones con las autoridades sobre una posible extensión del contrato de concesión debido a las modificaciones emprendidas.La concesión de Asur dura 50 años y aún les quedan 25 años de operación.