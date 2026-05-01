Aumenta 0.2% PIB en el primer trimestre del año

Ciudad de México.- El Producto Interno Bruto (PIB) mexicano creció un 0,2 % trimestral en los primeros tres meses de 2026, tras haber sorteado una recesión por la incertidumbre comercial de Estados Unidos, reveló este jueves la primera estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La subida, por encima de la expectativa del mercado, ocurrió gracias al repunte trimestral de los servicios (0,9 %) y pese al retroceso de la industria (-1,1 %) y del sector agropecuario (-0,1 %), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

Por otro lado, el PIB mexicano aumentó un 0,1 % interanual de enero a marzo, según cifras originales del instituto autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse 1,8 % de octubre a diciembre.

Este crecimiento fue resultado del incremento anual de las actividades terciarias (0,7 %), aunque las secundarias disminuyeron un 1,3 % y las primarias cayeron 0,1 %.

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El aumento del primer trimestre ocurre tras el crecimiento del 0,6 % del PIB en 2025, mientras que en los últimos tres meses de ese año la economía se elevó 1,8 % pese a la incertidumbre creada por la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump y en medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El dato de México está en sintonía con el de Estados Unidos, destino de más del 84 % de las exportaciones mexicanas, pues este jueves se reveló que el PIB estadounidense se elevó un 0,5 % a ritmo anualizado, mientras que la economía estadounidense se expandió un 2 % a ritmo anualizado, un salto frente al 0,5 % registrado en el periodo anterior.

El año pasado, los aranceles de Trump encendieron las alertas económicas en México, sin embargo, el país logró sortear una recesión pese a las caídas en los segundos dos trimestres del año.