Aumenta el uso de efectivo entre empresas para gastos y pagos

El uso de efectivo aumentó entre las unidades económicas para realizar sus pagos y gastos, de ahí que el 53% nunca ha solicitado un crédito, reveló la Encuesta Nacional de Financiamiento de las empresas (ENAFIN) 2021.

La encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se detalla que la mayoría de las empresas no solicitó financiamiento porque contar con otros medios no especificados o por ser autosuficientes.

Otras razones fue por no interesarles y por el alto costo del crédito.

Entre los limitantes al acceso al financiamiento destaca la tasa de interés alta, la serie de requisitos solicitados y la cantidad y dificultad de los trámites.

De ahí que las empresas que usaron efectivo como medio para realizar sus gastos o pagos pasaron de 65.3% en 2017 a 69.5% en 2020.

El uso de cheques disminuyó de 69.1% a 50.2% y el uso de tarjeta de débito empresarial incrementó de 9.4% en 2017 a 18.9% en 2020.

Al presentar los resultados de la encuesta, el presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente, dijo que el uso de efectivo afecta las cuentas de depósito, inhibe los medios electrónicos y podría frenar la incursión a otros instrumentos financieros.

Lo anterior en perjuicio sobre todo de las empresas de menor tamaño, advirtió el funcionario.

Por eso, exhortó a impulsar el financiamiento y la bancarización con la simplificación de trámites y continuar con los esfuerzos regulatorios para fomentar la competencia.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez, destacó que aún queda mucho por hacer, ya que pocas mujeres son las que toman decisiones en materia crediticia.

Por su parte el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, Hugo Ernesto Stein, coincidió en señalar que la encuesta es una evidencia de que persisten los rezagos, sobre todo en las mujeres, ya que más del 60% no tiene acceso al financiamiento.