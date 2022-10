Aumenta gasto de mexicanos en equipos móviles

A-AA+

Por necesidad o gusto, los mexicanos cada año invierten más en celulares, pues han migrado de equipos de gama baja a la gama media, además de que los conservan por más tiempo, lo que significa que hay una deschatarrización de dispositivos, señalan expertos.

A pesar de la pandemia, de la caída de ingresos o del desempleo, el gasto anual en México para la adquisición de celulares se ubica en 125 mil millones de pesos, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Ahora los mexicanos conservan más tiempo sus dispositivos móviles, pues de tenerlos en promedio 18 meses, ahora los conservan hasta 25 meses, es decir, poco más de dos años, dijo a EL UNIVERSAL el director general de The CIU, Ernesto Piedras.

"Conservamos siete meses más (el celular) con tal de tener mejor equipo. Ahora, le metes más del doble (de dinero) que antes para quedarte con este un rato más. La tendencia va al alza, entonces cuando lo reemplace, no solo voy a querer uno nuevo, sino de mayor capacidad", dijo.

Por eso, antes de la pandemia los mexicanos gastaban 3 mil 875 pesos por un dispositivo móvil, monto que ahora promedia 4 mil 297 pesos, lo que significa que hay una mayor búsqueda de dispositivos de gama media aquellos, que están en un rango de precios de 3 mil a 10 mil pesos.

"Nos hemos deschatarrizado, por el gusto y conveniencia, porque si voy a navegar necesito mejor equipo. Así que, en alguna proporción, seguiremos viendo un aumento del gasto: la pandemia tuvo un empujón digital", destacó Piedras.

A pesar de ello, 4% de los 136 millones de líneas telefónicas del país son teléfonos básicos, aquellos que no tienen acceso a internet, proporción que se prevé va a seguir así, ya que las personas tienen muchos pretextos para mantener esos celulares.

De acuerdo con el Inegi, entre 2017 y 2021, los usuarios que sólo dispusieron de un celular inteligente crecieron 13.8 puntos porcentuales, al pasar de 80.1% a 93.9%, lo que significa que cada vez se buscan teléfonos más sofisticados.

En el caso de los celulares inteligentes, un estudio de The CIU muestra que, si se compara el segundo trimestre de 2019 contra el mismo periodo de 2022, los de gama baja se mantuvieron en 8% de participación en las ventas totales, los de gama media pasaron de 41% a casi 67%, y los de gama alta bajaron de 41% a 24.7%.

Piedras comentó que, a casusa de la pandemia se revirtió también la caída en las compras de computadoras, que ha hilado dos años creciendo. Además, en el caso del precio pagado por una familia por el servicio de internethay una disminución por las mejoras en los paquetes ofrecidos por empresas de telecomunicaciones.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021 del Inegi, en 2019 los usuarios con servicio de prepago gastaron un promedio de 152 pesos al mes y en 2021 el monto bajó a 148 pesos. En el mismo lapso, los planes de pospago pasaron de 483 pesos a 420 pesos.

Actualmente, para aprovechar las nuevas tecnologías de red, como la 5G, se requieren celulares sobre todo de alta gama, expuso el vicepresidente adjunto de Ingeniería y Planeación de AT&T, Héctor Vázquez.

Hay un proceso de maduración, agregó, y la gran ventaja de las tecnologías móviles es que aumenta la penetración, hay mayor acceso a terminales y, entonces, las personas que tengan celulares de baja y media gama acceder a esas tecnologías.