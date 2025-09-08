Aumenta número de Pymes que aceptan pagos con tarjeta en México

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- El brazo financiero de Mercado Libre, Mercado Pago, superó el millón de Terminales Punto de Venta (TPV´s) activas en México, duplicando su red en solo un año y consolidándose como el principal agregador de pagos del país, permitiendo a más Pymes realizar cobros con tarjeta.

De acuerdo con la institución, que ya ingresó su solicitud de licencia bancaria en México, esta cifra representa un crecimiento de 100% respecto a septiembre de 2024. Con ello, su red es ya comparable con la suma de todas las terminales activas de la banca tradicional, que en conjunto acumulan alrededor de 1.4 millones, según datos oficiales.

"Alcanzar un millón de terminales activas es más que un hito: significa que más de un millón de comercios en todo México están dando un paso firme hacia la digitalización y profesionalización. Hoy competimos de tú a tú con la banca tradicional", dijo Enrique Horcasitas, director de Pymes de Mercado Pago.

Añadió que las terminales de la firma, están presentes en los 32 estados del país, con mayor presencia en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

Así, 60% de los equipos colocados corresponde a la versión Smart, que imprime comprobantes y ofrece funciones avanzadas de gestión para negocios de distintos giros.

Negocios de barrio, los principales usuarios de terminales

Mercado Pago informó que sus terminales se utilizan principalmente en tiendas de abarrotes, mercados, tianguis, ferreterías, cafeterías, restaurantes y negocios de barrio, muchos de los cuales no habrían accedido a un servicio bancario tradicional.

"Estos comercios no solo diversifican sus formas de cobro y reciben dinero al instante, sino que además se integran al ecosistema financiero y digital de la compañía", expuso la firma.

De acuerdo con la firma financiera, gracias a la trazabilidad de sus operaciones, los comercios que utilizan estas terminales se vuelven elegibles para recibir créditos de capital de trabajo tras pocos meses de transaccionar.

Hasta ahora, Mercado Pago ha otorgado más de 2.5 millones de créditos a 400 mil pymes en México, muchos habilitados por el uso consistente de las terminales punto de venta.