Aumenta precio de las viviendas por nearshoring

La fortaleza de la actividad manufacturera y la relocalización de la cadena de suministro de Asia hacia México está atrayendo a un gran número de empresas hacia algunas regiones, lo que ha incrementado la demanda y el precio de la vivienda en esas zonas.

El fenómeno nearshoring, es decir, empresas que buscan proveedores y socios comerciales cerca Estados Unidos está detonando la instalación de empresas en Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Estado de México. Pero también en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila y en Reynosa y Tamaulipas, Tamaulipas.

En estas zonas está incrementando la demanda de vivienda residencial para los trabajadores de industrias como la automotriz, electrodomésticos y fabricación de muebles.

"Ahora el nearshoring no es solamente abrir una planta para fabricar o agregarle valor a una parte de un producto final, sino que ahora traen la producción completa o toda la cadena de suministro", explicó Guillermo González Frankerberger, socio de Hogan Lovells México.

"Con la instalación de una línea de producción vienen otras empresas de la cadena de suministro. Y al haber incremento del empleo empiezas a generar movilización hacia esa zona y, en consecuencia, hay más demanda de vivienda y si la oferta no crece hay un precio mayor", agregó.

El abogado dijo que las empresas que están llegando al país como consecuencia del nearshoring ya no buscan mano de obra barata, sino especializada.

"Hace años la maquila era un proceso que se ejecutaba de forma muy sistemática y no tenía un alto componente de complejidad o tecnológico y personas con poca capacitación podían desempeñar esos trabajos", señaló González. "Ahora el proceso es más complejo y requiere mano de obra más preparada", añadió.

Al ser mano de obra calificada y preparada demanda otro tipo de vivienda y dado que, generalmente, esta fuerza de trabajo tiene un empleo formal, pueden acceder a crédito para adquirir vivienda de mayor valor.

De enero a septiembre pasado, el precio de la vivienda aumentó 8.4% a nivel nacional, según cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Sin embargo, en ciudades con una alta vocación industrial y manufacturera como Tijuana, la vivienda se elevó 12%; en Ciudad Juárez, 8.3%; en Monterrey, 9%; en Saltillo, 8%; en Reynosa, 6.6%; y Estado de México, 6%.

Analistas coinciden en que México es el cuarto país que genera más interés de inversiones de nearshoring, después de Estados Unidos en primer lugar, Canadá en segundo y Japón en tercero.

Actualmente, la industria manufacturera representa entre 17% y 20% del Producto Interno Bruto del país y se obtiene principalmente de las industrias automotriz, aeroespacial, generación de energía, electrodomésticos y dispositivos médicos, de acuerdo con el Inegi.

"Los nuevos parques industriales que se están construyendo ya están desarrollando vivienda a un lado porque la mano de obra demanda un espacio para vivir", agregó González.

En relación con la velocidad con la que se puede colocar la vivienda residencial alrededor de los complejos manufactureros en un entorno de altas tasas de interés y bajos sueldos, el abogado de Hogan Lovells considera que el inventario de vivienda comenzará a moverse poco a poco.