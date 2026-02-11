Aumenta precio de vivienda en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado, el valor promedio de una vivienda a nivel nacional fue de un millón 863 mil 965 pesos, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). En el acumulado anual, el valor de los bienes inmuebles residenciales aumentó 8.7% respecto a 2024.

Por estados, el mayor incremento de precios se reportó en Quintana Roo, con 14.3%, seguido de Baja California Sur, con 13%; Nayarit, 12%; Tlaxcala, 12%; Jalisco, 11%; Michoacán, 11%, y Yucatán, 10.6%.

En contraste, las entidades donde menos se incrementaron los precios de la vivienda fueron Tabasco, con 5.7%; Estado de México, 5.2%; Ciudad de México, 4.7%, y Durango, 4.7%.

La vivienda nueva presentó una variación positiva de 8.5%, mientras que la vivienda usada aumentó 8.7% en el acumulado anual. En este periodo se observó una proporción de viviendas usadas de 63% y 37% de viviendas nuevas.

Las casas solas se apreciaron 9.1% y las casas en condominio y departamentos, considerados de manera conjunta, se incrementaron 8.2%.

El índice para la vivienda económica-social presentó un alza de 11% y para la vivienda media-residencial se apreció 7.4%.

"El aumento del valor de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el Producto Interno Bruto creció 1.6% en el cuarto trimestre de 2025, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía", informó la SHF a través de un comunicado.

"El número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS creció 1.1% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 3.7%; asimismo, de acuerdo con el Banco de México la tasa hipotecaria promedio en el cuarto trimestre de 2025 fue de 11.55%", detalló.

En cuanto a zonas metropolitanas, donde más aumentaron los precios de la vivienda fue en Guadalajara, con 11.3%, y en Monterrey, con 9.4%.