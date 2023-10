Aumentan retiros por desempleo, aun con buen desempeño laboral

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Pese a las buenas cifras en creación de plazas laborales que se han mantenido en el país en meses recientes, los retiros por desempleo han alcanzado máximos históricos. En agosto pasado, se tuvo la mayor cifra para un mes desde que se tienen registros en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), con un total de 2 mil 921 millones de pesos.

Sobre el tema, el presidente de la Asociación Mexicana de Afore (Amafore), Guillermo Zamarripa, explicó que el fuerte componente de informalidad que existe en la creación de empleo en el país podría explicar que, a pesar de una buena creación de empleo, una parte importante de la población no logra volverse a colocar en el mercado formal y, en consecuencia, solicita un retiro por desempleo por Afore al cual tiene derecho."El dato de empleo del IMSS del número total de trabajadores no habla de cuántos salieron y cuántos entraron, con lo que en ese dato de creación de empleos netos que hemos visto en todo lo que va del año puede haber gente que haya perdido su trabajo y van y piden su retiro por desempleo", explicó.Los datos de la Consar muestran que al cierre de agosto 194 mil 116 trabajadores dispusieron recursos de su Afore por desempleo; 24 mil 679 más respecto del mismo mes del año previo.Si bien el retiro por desempleo de las Afore es un derecho de los trabajadores, deben recordar que tienen que reponer esos recursos para no afectar el saldo de su pensión, así como sus semanas cotizadas al momento de su retiro.Hay oportunidades de inversión en periodos de minusvalíasEste martes, se presentó el encuentro Amafore 2023, la convención anual del gremio de las Afore en México, a realizarse en la Ciudad de México los próximos 23 y 24 de octubre en donde expertos nacionales e internacionales en ahorro para el retiro analizarán los retos que enfrentan en la actualidad las inversiones con mira a su futuro, con el fin de contar con los mejores mecanismos para ampliar los beneficios para las y los trabajadores del país.En medio del conflicto bélico recién iniciado entre Israel y Palestina, el director general de BlackRock México, Sergio Méndez, consideró que aún es prematuro saber el impacto en los mercados financieros y de inversión, pero recordó que la mejor forma de aminorar el riesgo es contar con una cartera de inversión diversificada.En ese sentido, recordó que periodos de pérdida de valor de los activos representan una buena oportunidad para replantear la estrategia de inversión y recordar que se trata de portafolios a largo plazo."Para mí las minusvalías son una oportunidad. Hemos vivido desde crisis financieras, pandemias y hasta situaciones horrorosas como ciclones o temblores y lo único que te previene de eso es orden y disciplina en las inversiones, y eso se llama también diversificación. Ahí es donde se unen justamente las dos posiciones de decir que la guerra es una situación exógena, es algo que está sucediendo", explicó.