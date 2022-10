Aumentar tasas de interés matará a la economía: Experto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Incrementar la tasa de interés para frenar la inflación va a "matar" a la economía, advirtió el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz.

Durante su exposición en el trigésimo noveno período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el economista estadounidense dijo que uno de sus amigos en la Reserva Federal advirtió del problema de deuda que se generaría con la medida de aumentar la tasa de interés.

"Aumentar la tasa de interés no va a crear más alimento ni más recursos, sino que relocalicemos industrias y mandemos a otros países, lo que ha ocurrido en Estados Unidos y esto hizo empeorar el problema en Estados Unidos, esto no se basa en un buen análisis económico, sino en una reacción en cadena".

Por ello, consideró que "es muy importante que en América Latina no se adopte la misma política, algunos países están aumentando las tasas de interés para absorber estos problemas, pero esto va a matar a la economía".

Explicó que "necesitamos espacio fiscal, pero no ir al otro extremo en el tema de la inflación, porque es contra productivo, va a aumentar la inflación en estas circunstancias".

"El neoliberalismo está muerto"

Stiglitz aseguró que "el neoliberalismo está muerto" porque con el modelo de los ochentas ya no hay crecimiento bajó la economía, además de un aumento de tasas de interés y ahora el debate es cuál es la economía post neoliberal.

Sin embargo, para impulsar un nuevo modelo debe haber una pre distribución de la riqueza, porque en algunos países hay una gran concentración en algunas empresas, se requiere un mejor manejo de la deuda, porque no se tiene un marco que la pueda contener.

Aseguró que hay temas que deben analizarse, como el hecho que se impulsa a ciertas empresas a tener una mayor concentración. Por ejemplo, dijo que Pfizer vendió a enormes precios una vacuna que provocó un apartheid entre los países, aunque hubo algunos gobiernos como el argentino que enfrentó la extorsión de dicha empresa y consiguió vacunas a pesar de todo.