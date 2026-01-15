logo pulso
Aumentarán costos de atención médica

Tendrá México la inflación más alta a nivel global en este 2026

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentarán costos de atención médica

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2026, México registrará la inflación médica más alta a nivel global, de acuerdo con el "Informe de Tendencias de Costos Médicos 2026" de Aon, donde se estima una tasa promedio de 14.8%, superior al 14.5% de 2025 y muy por encima de la inflación general proyectada de 3.2%.

Con ello, el país se ubica como el mercado con mayor presión en los costos de atención médica. A escala mundial, Aon prevé que los costos de los planes médicos aumenten 9.8% en 2026, lo que marcaría un regreso a tasas de crecimiento de un solo dígito por primera vez desde 2023.

La firma explicó que la tasa de tendencia médica mide el incremento anual necesario en los costos unitarios de los planes médicos patrocinados por el empleador para absorber la inflación de precios proyectada, donde el alza obedece al impacto de los avances tecnológicos, una mayor utilización de los servicios y el encarecimiento de los medicamentos recetados.

El informe advierte que, más allá del entorno macroeconómico global, las dinámicas propias del sistema de salud están manteniendo elevada la inflación médica. Entre ellas destacan el aumento en la frecuencia de uso de los servicios, la adopción de tecnologías médicas avanzadas y una mayor demanda de atención privada.

En el frente farmacéutico, Aon subraya que los medicamentos se siguen cubriendo en México, dentro de los seguros de gastos médicos mayores, únicamente para el tratamiento de diabetes diagnosticada y el control de niveles de azúcar en sangre; los tratamientos con fines de pérdida de peso permanecen excluidos.

De acuerdo con Aon, el informe se publica en un contexto de incertidumbre económica, pero con una constante clara: los costos médicos siguen bajo una presión significativa.

De acuerdo con el directivo, este encarecimiento sostenido ya se convirtió en un desafío empresarial generalizado, obligando a las organizaciones a adoptar medidas proactivas, apoyarse en análisis predictivo y aplicar estrategias innovadoras de gestión de costos para fortalecer su estrategia de beneficios en el largo plazo.

"En México, aunque vemos algunos signos de moderación en ciertos indicadores, los costos de la atención médica siguen bajo una presión significativa, muy por encima de la inflación general del país, que se proyecta en un 3.2% para 2026", dijo.

En cuanto a los padecimientos que más presionan los costos de los planes médicos en México, el reporte identifica a los trastornos musculoesqueléticos y de espalda, enfermedades gastrointestinales y accidentes.

