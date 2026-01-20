Autofinanciamiento automotriz crece 7%

En 2025, las firmas de autofinanciamiento afiliadas a la Asociación Mexicana de Distribuidores de automotores (AMDA) como Auto Amecah de Honda, Conauto de Ford, Hyundai Contigo, Sicrea de Nissan y Suauto de Chevrolet alcanzaron la cifra de 10 mil 576 contratos, un crecimiento de 7% contra el periodo enero-diciembre de 2024.

Mientras que adjudicaciones, cuando se asigna la unidad a un cliente, se lograron 6 mil 18 adjudicaciones, una disminución de 6% contra 2024, de acuerdo con el Reporte de Indicadores de Autofinanciamiento de AMDA. El autofinanciamiento es un sistema que le permite a personas físicas y morales programar la compra de un vehículo nuevo mediante la integración de grupos que, a través de pagos mensuales, participan en un sorteo cada mes que les permite adquirir desde su primera mensualidad un vehículo.