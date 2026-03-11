Autos chinos ajustan estrategia

CIUDAD DE MÉXICO.- Para incursionar en el mercado mexicano, algunas automotrices chinas llegaron a través de un intermediario, como FAW, con Grupo Elektra; BAIC, con Grupo Picacho, y BYD, con Liverpool.

A medida que han ganado mercado y conocen al consumidor mexicano, comenzaron a separarse de importadores, lanzando su canal de distribución.

La historia de FAW es la menos afortunada, pues inició a comercializarse en tiendas Elektra en 2008, pero la crisis de ese año deprimió las ventas de autos y se canceló el proyecto. Grupo Salinas vendió 5 mil vehículos de esa marca.

Fue hasta 2016 cuando Grupo Picacho, un consorcio de distribuidores de marcas como Ford, Mazda y Volvo, se aventuró a traer a la marca china BAIC.

Posteriormente importaron las marcas Changan, JMC, DFSK y Seres, para distribuirse en agencias Motornation.

A medida que llegaron más marcas chinas y aumentó la competencia en el país, Changan, BAIC y JMC optaron por crear su red de distribución y separarse de Grupo Picacho.

La directora de Motornation, Jimena Sáenz, explicó que desde un inicio se pensó en un modelo de "potencializador de marcas" para establecer una plataforma de introducción rápida de armadoras chinas en México.

"Con BAIC veíamos un periodo de transición más largo que con Changan".

"Desde hace año y medio ya veíamos estas salidas por decisiones estratégicas o por un mercado que ha ido cambiando, pero también veíamos venir el tema de los aranceles que, si bien no van a depurar las marcas chinas, sí van a distribuir a los clientes y la competencia".