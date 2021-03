Autos reportan mayor alza de precios en cuatro años

Con ventas que se mantienen lejos de los niveles previos a la pandemia y una economía mexicana en un entorno incierto, las agencias de autos subieron los precios de sus modelos como no se veía en los últimos cuatro años.

Cifras del Inegi muestran que, en promedio, los precios de los automóviles aumentaron 9% durante febrero con relación al mismo mes del año pasado y se trata de la mayor alza desde mayo de 2017, cuando también se encarecieron 9%.

El instituto observó la mayor alza en Baja California y fue de 14%; seguido de Puebla, Morelos, Sinaloa y Nuevo León, donde se incrementaron 11%.

En el otro extremo, el Inegi registró las menores alzas en San Luis Potosí, Estado de México, Durango, Tabasco y Querétaro, de 6% en todos los casos.

En particular, los vehículos subieron 7% en Jalisco y 8% en la Ciudad de México.

Los mayores costos de fabricación están detrás de estas alzas, explica José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).

El acero, el aluminio, el caucho y los plásticos se encuentran entre los cuatro productos más utilizados en los autos.

Después de costar menos de 600 dólares por tonelada en febrero de 2020, la bobina de acero duplicó su precio durante el último año y actualmente se cotiza en más de mil 200 dólares, de acuerdo con las cifras del portal Investing.

En el caso del aluminio, este viernes alcanzó una cotización de 2 mil 276 dólares por tonelada y fue su mayor precio desde junio de 2018.

La demanda por estos insumos mejora conforme evoluciona la reapertura económica, pero se teme que China, el mayor productor mundial de acero y aluminio, limite la oferta para reducir la contaminación de las fundiciones, lo que está encareciendo a los metales.

Efecto del alza del petróleo

La industria automotriz también depende del petróleo y los productos derivados del mismo, no sólo para la gasolina, sino también para la síntesis de plásticos y otros materiales.

El barril de crudo estadounidense cerró el pasado viernes en 61.42 dólares, luego de cotizar en menos de 30 dólares hace un año, muestran los datos del Departamento de Energía de la Unión Americana.

Con los mayores precios de los coches, las agencias también buscan ingresos adicionales que compensen la reducción que tuvieron sus ventas el año pasado, explica De la Cruz.

"Las automotrices también apuestan a que mejorará el panorama de la economía mexicana a partir de abril, de manera que los mayores precios no limiten sus ventas", opina.

En México se vendieron 82 mil 323 vehículos ligeros el mes pasado y significó un desplome de 21% con respecto a febrero de 2020, siendo la caída más profunda para un periodo similar desde 2009, indican datos del Inegi.

El grupo Fiat Chrysler Automobiles y el fabricante chino JAC reportaron el peor desempeño. Las ventas del primero bajaron de 51 mil 376 a 24 mil 75 unidades, y las del segundo pasaron de 558 a sólo 214 coches.

El director del Idic ve posible que los precios continúen mostrando volatilidad durante los siguientes meses, lo cual dependerá de los costos de producción de las automotrices.

Mientras los vehículos repuntaron de precio, las tarifas de estacionamiento se moderaron desde que comenzó la pandemia, ante el menor uso del mismo debido a que varias empresas e instituciones implementaron el trabajo desde casa para continuar operando en la pandemia.

El Inegi reportó que, en promedio, las tarifas de estacionamiento mostraron una variación nula durante febrero, siendo la primera vez que sucede esto desde marzo de 2012, cuando también se estancaron.

En particular, los precios de los servicios de estacionamientos bajaron en la Ciudad de México, se estancaron en Jalisco y subieron en Nuevo León.