Avanza el pago digital en gasolineras

Ciudad de México.- Los acuerdos entre bancos y gasolineros están avanzando para lograr que en las estaciones de servicio del país se eliminen los pagos en efectivo, tal y como se anunció en marzo durante la 89 Convención Bancaria, informó el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez.

De acuerdo con el directivo, se están llevando a cabo reuniones entre la Asociación de Bancos de México, autoridades y los expendedores de combustibles como parte de la estrategia que se busca implementar en este gobierno para reducir el uso de efectivo.

"Estamos teniendo juntas regulares. Esta semana vamos a tener unas con la autoridad, porque estamos muy metidos y en este primer paso, que es en las gasolineras, vamos avanzando en tiempo y forma. La idea es ahí también llegar en principio a 100% sin efectivo, y eventualmente las casetas y todo lo que podamos ir avanzando con las autoridades", explicó.

En marzo pasado, la ABM anunció medidas para no cobrar comisiones en el uso de tarjetas de crédito y débito en el pago de gasolina, para incentivar un menor uso de dinero físico y de apoyo para mitigar el alza en los precios internacionales de combustible.

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En la Convención Bancaria, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se busca simplificar los pagos digitales en el país, además de la obligatoriedad en las estaciones del servicio de ya no aceptar efectivo al pagar combustibles.

Tras la reunión del martes por la noche con gasolineros, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que acordaron colaborar para que no se disparen los precios de los combustibles.