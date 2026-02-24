Aversión al riesgo pega a la BMV

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 1,12 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se posicionó en 70.633,77 unidades, afectada por un incremento de la aversión al riesgo asociada a la violencia que generó el operativo en contra de Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

"El incremento de la aversión al riesgo sobre México también se reflejó en el mercado de capitales. El IPC de la BMV cayó 1,12 % en la sesión", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Coca-Cola Femsa (-6,01 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-5,29 %), Orbia Advance (-4,66 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-3,04 %) y Cemex (-2,86 %)

"Las pérdidas en los grupos aeroportuarios se deben al impacto por las cancelaciones de vuelos y el posible impacto a futuro sobre viajes por negocios y turismo", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,75 % frente al dólar, al cotizar en 17,27 unidades por billete verde, frente a los 17,14 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Por otra parte, la Bolsa de Nueva York cerró en rojo este lunes y el Dow Jones de Industriales cayó 800 puntos tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar a un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países, y con los inversores con las miras puestas en el impacto de la inteligencia artificial en distintos sectores.

El Dow Jones bajó un 1,66 %, hasta los 48.804 puntos; el selectivo S&P 500 perdió un 1,04 %, hasta los 6.837 enteros; y el tecnológico Nasdaq cayó un 1,13 %, hasta las 22.627 unidades.

Tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense el pasado viernes sobre su política de aranceles, Trump anunció un aumento global del 10 %, que luego elevó al 15 % el sábado.