Baja subsidio a los combustibles: SHCP

Ciudad de México.- Debido a los acuerdos con empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina regular y del diésel por debajo de 24 y 27 pesos por litro, respectivamente, el gobierno federal logró reducir a la mitad el costo semanal del subsidio a los combustibles.

Además, ratificó el compromiso de beneficiar solamente a las familias mexicanas y no a los gasolineros a través del estímulo fiscal para reducir la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Así lo afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador, durante una conferencia de prensa para presentar los Informes de las Finanzas y la Deuda Pública.

"Es muy volátil, ya que cada semana se establece el monto, pero en promedio se aproxima a 2 mil 500 millones de pesos a través de los distintos combustibles", precisó. Tan sólo en marzo, el costo fue de 11 mil 700 millones de pesos.

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Dicho monto es menor a los 5 mil millones de pesos que representaba en marzo cuando se reactivó la política de estímulos fiscales para suavizar el incremento de los combustibles derivado del alza de los petroprecios en los mercados internacionales por el conflicto en Medio Oriente.

Amador conceptualizó este apoyo en las finanzas públicas, ya que Petróleos Mexicanos (Pemex) se incluye en el balance.