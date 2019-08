Banca pasa evaluación "satisfactoria" de la SHCP

La banca que opera en el país y que tiene la mayor participación en el mercado, pasó la prueba con un nivel satisfactorio, dicha evaluación se realiza cada año como parte de la reforma financiera.

Según el resultado de la Evaluación de Desempeño, casi todas las instituciones están apoyando y promoviendo el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el resultado final de la evaluación correspondiente de desempeño del sistema bancario correspondiente a 2018.

De los 42 bancos que tienen más de cinco años operando, sólo Bancrea, institución de Banca Múltiple, tuvo un desempeño no satisfactorio.

Hacienda explicó que dicha institución no presentó el Cuestionario Estratégico dentro del plazo de conformidad en el Artículo Cuarto de los Lineamientos.

El cuestionario estratégico sirve para evaluar cualitativamente el nivel de cumplimiento de las instituciones respecto a su objeto social de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto de la Ley de Instituciones de Crédito.

Dicho artículo establece que: "El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios".

El resto de los bancos como Inbursa, Banorte, Azteca, Citibanamex, BBVA, Santander, entre otros, obtuvieron un resultado final satisfactorio.

De la lista de bancos que tienen menos de cinco años operando en nuestro país, dos no pasaron la evaluación.

Se trata de Mizuho Bank México y Banco Pagatodo, también por la misma razón, es decir, por no entregar el cuestionario dentro del plazo establecido.