Banco central refuerza protocolos internos

El Banco de México (Banxico) reforzó su protocolo para la atención de presuntas responsabilidades administrativas y laborales, así como el mecanismo establecido para prevenir y atender casos de violencia sexual, laboral y discriminación.

El nuevo protocolo es para fortalecer y modernizar los canales institucionales para la recepción y atención de denuncias en materia administrativa y laboral.

Banxico justificó que el protocolo se robustece debido a que siempre se ha distinguido por ser una institución que se destaca principalmente por su capital humano, cuyo comportamiento se rige por altos estándares éticos.

Además, para que siga siendo una institución de excelencia y vanguardia, en la que se han realizado diversos esfuerzos enfocados a fortalecer la integridad de su personal, así como para prevenir, detectar y sancionar comportamientos no éticos y contrarios a los principios y directrices que rigen el servicio público.

LAS INVESTIGACIONES

La Unidad de Investigación (UI) de Banxico, que actualmente tiene como titular a Luis Felipe Navarro, podrá dar inicio a investigaciones de oficio cuando, derivado del ejercicio de sus atribuciones, conozca conductas o cuente con elementos que pudieran presumir responsabilidades por la comisión de faltas administrativas.

Para tal efecto, la UI deberá registrar el asunto en el sistema, previo al inicio de la investigación correspondiente.Habrá investigaciones derivadas de las auditorías practicadas, y se dará protección a testigos o denunciantes.

En las denuncias se tendrá que hacer la identificación del daño o perjuicio patrimonial, en caso de que sea cuantificable, y los hechos que puedan constituir responsabilidades administrativas; particularmente, deberán señalarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como cualquier otro dato sobre cómo se dieron los hechos.

Las personas servidoras públicas del banco que participen o intervengan de alguna forma en las diligencias de investigación deberán guardar la debida discreción y secrecía sobre la información y documentación relativas a las mismas.

Se establece que la persona que haya incurrido en alguna de las faltas administrativa grave o faltas de particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad ante la UI, con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones.

La UI podrá citar a comparecer a cualquier persona servidora pública que pudiera aportar elementos para la investigación.

Concluidas las diligencias de investigación, mismas que no deberán exceder dos años, la UI analizará los hechos y la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y, en su caso, calificar la falta y realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo ante la autoridad substanciadora competente.

En caso de aquellas denuncias que de su análisis se desprenda que su contenido no es competencia de Banxico, la Dirección de Control Interno del Banco, en un plazo no mayor a tres días hábiles bancarios, dará respuesta a la persona interesada, orientándola para que acuda ante las instancias competentes.

Se publicará anualmente un informe estadístico sobre la atención de denuncias en el ámbito administrativo que se hayan presentado en el ejercicio anterior, su estado y, en su caso, la forma en que se resolvieron, salvaguardando la confidencialidad sobre la identidad de las personas involucradas.