Banco Inglaterra ve "alarmantemente alta" posibilidad de "brexit" sin acuerdo

Carney concedió una entrevista al canal británico de televisión Sky, en la que valoró la perspectiva de que el Reino Unido, que tiene fijada ahora su fecha de salida en el próximo 12 de abril, termine marchándose del bloque comunitario de manera abrupta.



"El Parlamento es contrario a que no haya acuerdo, el Gobierno, tal y como lo ha expresado la primera ministra, es contrario a la falta de acuerdo, la Unión Europea es contraria a que no haya acuerdo y, pese a esto, es una posibilidad, es la opción por defecto", alertó.



Carney agregó que, en el actual contexto, una salida brusca "ocurriría de manera accidental, ocurriría de forma repentina y no habría transición", lo cual supondría, según advirtió, llegar a "un 'brexit' desordenado de manera accidental".



El Reino Unido tiene fijada la fecha de su salida del bloque europeo para el próximo día 12 al no haberse podido cumplir el plazo original del pasado 29 de marzo.



La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, y el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se reunieron este miércoles ante la falta de consenso parlamentario y tras los tres rechazos al acuerdo de retirada, a fin de trazar un plan que obtenga el consenso necesario para ser aprobado por los Comunes.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, indicó este miércoles que la UE solo aceptaría una nueva prórroga corta del "brexit" si el Parlamento británico respalda el acuerdo de salida antes del próximo 12 de abril.



Por otra parte, Carney insistió además en que la City -centro financiero de Londres- se encuentra preparada para hacer frente a un "brexit" sin acuerdo.



"Hay muchísimas cosas de las que preocuparse en el caso de que se llegue a un 'brexit' sin acuerdo, pero el sector financiero no es una de ellas", apuntó.