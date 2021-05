Banxico sí pudo haber dado un remanente: Arturo Herrera

Al considerar que no estaría de más que el Banco de México (Banxico) transparentara el cálculo del remanente y el manejo de las reservas internacionales, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, estimó que sí pudo haber un sobrante de la utilidad obtenida en 2020 para compartirlo con el gobierno federal.

"Creo que con el mecanismo actual (no se le está negando al gobierno el remanente), pero depende fundamentalmente de cuántas reservas se quisieron haber constituido, si hubieran constituido menos podría haber habido remanente aunque no fuera mucho", afirmó. En entrevista en radio Fórmula con Joaquín López-Dóriga, el funcionario consideró que no ve que haya problema en que se transparente la información.

Herrera afirmó que Banxico sí obtuvo una utilidad, pero de acuerdo a los criterios que aplicaron, no hay remanente. Aunque admitió que hubiera sido un pequeño remanente, dado que el tipo de cambio cerró el año pasado por debajo de los 20 pesos por dólar. "Me parece que vamos a ganar mucho a evitar esta discusión y dejar claro, porque tampoco no es un tema tan complicado: se le suma y se le resta para llegar a esa cantidad", enfatizó.

Explicó que en los últimos años han cambiado los criterios con los cuales se aplica y hay un acuerdo dentro del Banxico para determinar la parte que le podría tocar al gobierno federal. En su opinión, es bueno que exista este tipo de discusiones para transparentar cuál es el criterio del cálculo, porque no hay una regla clara.

De igual manera, consideró que tampoco representaría problema alguno en saber cómo se manejan las reservas internacionales del país. Aclaró que como titular de la SHCP participa en las reuniones de la junta de gobierno del Banxico en materia de política monetaria, pero no en las que se determinan otros temas como los referentes a los estados financieros y la determinación del remanente.