Bill Gates y Jeff Bezos invertirán en minería en Groenlandia

El mundo se está transformando. Las personas son más conscientes del impacto medioambiental que ocasionan y están dispuestas a realizar elecciones diferentes para poner un granito de arena, por ejemplo, comprando un auto eléctrico y otras tecnologías más ecológicas. Sin embargo, ello también implica una fabricación diferente y, por ende, el uso de materiales que si bien no son escasos, tampoco se obtienen de la manera más simple. Los grandes multimillonarios lo saben y, como muestra de ello, Bill Gates y Jeff Bezos invertirán en un proyecto de minería en Groenlandia.

Ya son varios los gobiernos y las compañías que han anunciado sus planes para impulsar los automóviles eléctricos. Sin duda se trata de un negocio a futuro con mucho potencial. Con miras a que los minerales críticos necesarios para los vehículos eléctricos, que ya tienen una gran demanda, crezcan en interés, multimillonarios de renombre mundial ahora están financiando un proyecto de exploración.

Como reporta el medio "The Next Web", la empresa de exploración de minerales KoBold Metals, respaldada por Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg y Ray Dalio, ha firmado un acuerdo conjunto con la empresa minera británica BlueJay con la intención de ir en busca de níquel, cobre, cobalto y platino en la zona cpn lo cual no solo apoyarán la industria automotriz, sino otros desarrollos.

Según la declaración de BlueJay, Kobold invertirá 15 millones de dólares en el proyecto Disko-Nuussuaq en la costa oeste de Groenlandia a cambio de una participación del 51% en el proyecto. Es decir que BlueJay mantendrá una participación del 49%.

Disko-Nuussuaq cubre un área de sulfuro magmático masivo de 2 mil 776 kilómetros cuadrados que, esperan los especialistas, sea rica en níquel, cobre, platino y cobalto. De hecho, según los estudios de BlueJay, tiene el potencial de albergar mineralización similar a la mina de sulfuro de níquel / cobre más grande del mundo, Norilsk-Talnakh que está ubicada en Siberia, Rusia.

--Los planes del proyecto

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer con respecto a este acuerdo, la financiación de Kobold se implementará en un compromiso de ganancia de dos etapas:

La etapa 1 que está pensada para el 31 de diciembre de 2022 consiste en la entrega de 3.4 millones de dólares que se destinarán para una evaluación geológica y geofísica avanzada de Disko - Nuussuaq con la intención de refinar los objetivos de perforación utilizando la tecnología patentada de KoBold.

Mientras que en la etapa 2, programada para el 31 de diciembre de 2024, se entregarán 11.6 millones de dólares para cubrir los gastos de perforación o para 15 perforaciones previamente acordadas dentro del área de licencia de Disko.

"Este acuerdo es transformador para Bluejay. Estamos encantados de tener un socio en la cima de la innovación técnica para nuevos métodos de exploración, respaldado por algunos de los inversores más exitosos del mundo", dijo el director ejecutivo de la empresa, Bo Steensgaard.

De hecho, BlueJay, que tiene un valor de 91 millones de dólares, es un actor relativamente pequeño en comparación con otras empresas con licencias en Groenlandia, como Anglo American. Sin embargo, desde el anuncio, las acciones de la compañía han subido un 26%, y se espera que con este proyecto logren un mayor posicionamiento en el sector.