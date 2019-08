Bimbo pionero en México con el primer empaque compostable

Grupo Bimbo lanzará en México, para octubre, el primer empaque 100% compostable del pan Bimbo Vital, con lo cual nuestro país será pionero en el uso de esta tecnología, que tiene la particularidad de biodegradarse en 180 días, aproximadamente.

Con este otro avance, la empresa se coloca a la vanguardia en el desarrollo de iniciativas para no dejar huella ambiental.

La nueva envoltura, además de proteger la calidad y la frescura del producto, se podrá disponer junto con los residuos orgánicos, explicó el presidente y director general de la empresa panificadora más grande del mundo, Daniel Servitje.

"Es el primer paso que damos como compañía a nivel global en el uso de envolturas compostables, a través de la innovación a cargo de nuestras áreas técnicas", destacó el directivo durante su participación en el foro "Innovación y compromiso para el manejo responsable de residuos".

Reducción, reciclaje y cultura ambiental

México será pionero en el uso de esta nueva tecnología de envolturas compostables, señaló Daniel Servitje, quien puntualizó que la innovación de empaques constituye uno de los cuatro ejes del camino de la empresa en el manejo de residuos. Los otros tres son: reducción del uso del plástico, reciclaje y cultura ambiental.

"Actualmente el cien por ciento de las envolturas de nuestros productos en México pueden ser elaborados con material biodegradable, ya son biodegradables y también son 100% reciclables, es decir se integran a la naturaleza sin dejar residuos, esto incluye a las categorías de pan, pan dulce, bollería, pastelitos, galletas, botanas y confiterías", afirmó el director de la compañía.

Recordó que Bimbo fue la primera empresa mexicana en incorporar envolturas con esta tecnología en 2008 y un año después "fuimos pioneros a nivel mundial en introducirla también en los empaques metalizados".

El directivo hizo un llamado a las empresas, a los gobiernos, a la comunidad científica y a la sociedad a sumar esfuerzos, a involucrarse y generar nuevas ideas, ya que la situación actual así lo exige.

"Estoy convencido y comprometido personal y profesionalmente de que es posible lograr un México y un mundo libre de contaminación por plástico", subrayó Daniel Servitje.

Aliados en materia ambiental

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participante en este foro, manifestó que Bimbo será un aliado importante en la generación de esquemas de reciclamiento de residuos sólidos, como el que se pretende llevar a cabo en la reindustrialización de la zona de Vallejo.

La funcionaria hizo un reconocimiento a Grupo Bimbo, por invertir en la naturaleza, en la mejora ambiental, lo que, dijo, la convierte en una industria todavía más competitiva de lo que es con temas ambientales.

"En particular ahora que muestran esta inversión no sólo en desarrollo tecnológico sino en la implementación para reducir los impactos ambientales en residuos sólidos en nuestra ciudad y en el mundo entero", subrayó Sheinbaum.

Mario Molina, Premio Nobel de Química, también invitado a este foro, consideró que Bimbo constituye un ejemplo de lo que puede hacer una empresa preocupada por el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Durante su participación en el Foro, el Premio Nobel de Química advirtió que uno de los grandes retos es el cambio climático y mencionó que el 97% de los científicos considera que se debe principalmente a las actividades humanas.

En el evento participaron también Dolores Barrientos, Representante para México del PNUMA – OECD y Anne-Marie Delort, Directora de Investigación del CNRS, Centre National de Recherch Scientifique, Instituto de Química de la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia.