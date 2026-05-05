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Valores

BMV pierde 0.85%, en línea con EU

Por EFE

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
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BMV pierde 0.85%, en línea con EU

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió este lunes el mes de mayo con una pérdida del 0.85%, en línea con los mercados de Estados Unidos y del mundo, y con ello su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 67,283.6 unidades.

El mercado mexicano ligó caídas en abril (-1,1) y marzo (-3,91 %) tras los resultados positivos de enero (5,12 %) y febrero (5,63 %), y en las últimas cinco sesiones acumula cuatro cierres negativos y uno positivo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global ante el incremento de los precios del petróleo a nivel global. En Estados Unidos los tres principales índices retrocedieron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,28 % frente al dólar, al cotizar en 17,52 unidades por billete verde, frente a los 17,47 en la jornada anterior.

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Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1,13 %, mientras se disparaba el precio del petróleo por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

En el parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 48.941 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,41 %, hasta 7.200 enteros, y el Nasdaq perdió un 0,19 %, hasta 25.067 unidades.

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