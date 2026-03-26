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Valores

BMV sube en jornada mundial de avances

Por El Universal

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
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BMV sube en jornada mundial de avances

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles un fuerte avance del 3,67 % para encadenar tres jornadas de avances e impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 68.187,6 unidades, en una sesión con ganancias generalizadas a nivel mundial.

En las tres sesiones, el mercado mexicano acumula un avance del 6,22 %.

En la sesión, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, cotizando en 17,77 unidades por billete verde, frente a los 17,8 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

Mientras que Wall Street cerró en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,66 %, tras darse a conocer que Irán ha rechazado el plan propuesto por el presidente Trump para poner fin a la guerra.

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46.429 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,54 %, hasta los 6.591 enteros, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,77 %, hasta las 21.929 unidades.

Por su parte, la mayoría de las bolsas europeas ha subido este miércoles algo menos del 1,5 % con la ayuda de Wall Street y la caída del precio del petróleo.

Solo Madrid subió algo más, el 1,54 %, mientras que Milán avanzó el 1,48 %; Londres el 1,42 %; Fráncfort el 1,41 % y París el 1,33 %.

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