BMV sufre pérdida mensual de 2.3%

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Ciudad de México.- El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó agosto sobre 65 mil 430 puntos y sufrió una pérdida mensual de 2.3%.

Entre las 35 empresas que componen el principal indicador del centro bursátil destacaron las pérdidas mensuales de Volaris, cuyas acciones se hundieron 18.3%; seguida de Orbia, -13%; Megacable, -12%; América Móvil, -11.2%; y Cemex, -10.7%.

El índice acumula un avance de 17% en lo que va del año, pese a la caída de agosto.

Por su parte, el superpeso deja agosto sobre la barrera de 17 unidades por dólar, impulsado por la diferencia de tasas de interés y la intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, explican analistas.

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Al menudeo, el dólar finalizó agosto en 17.41 pesos a la venta en Banamex, una disminución de 33 centavos durante el mes.

Mientras que Wall Street cerró este lunes en rojo. Al término de la sesión, el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0,7 %, hasta los 53.185 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,33 %, hasta los 7.686 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,12 %, hasta las 26.370 unidades.

Las pérdidas de hoy se produjeron después de que el precio del petróleo superara los 86 dólares el barril ante una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán.