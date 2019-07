Boeing entregó un 37 % menos de aviones hasta junio y cede ante Airbus

De acuerdo con los datos difundidos por la compañía en un comunicado, durante el segundo trimestre de este año la entrega de aeronaves se paralizó debido a la caída en envíos de los modelos 737, que protagonizaron dos accidentes mortales en Indonesia y Etiopía.



Hasta junio, la compañía envió 113 aeronaves de este modelo -el más famoso y que compite con el Airbus A320-, pero solo 24 se produjeron en el segundo trimestre. Enfrente, Airbus entregó 389 aeronaves durante el mismo periodo.



Esto se debe a la paralización en la producción y en las entregas decretada por la compañía a principios de abril, con el fin de arreglar los problemas en el software del avión que produjeron las catástrofes, dejando 346 muertos.



En mayo Boeing dijo haber completado esa actualización del software y las pruebas correspondientes, pero a finales de junio la FAA encontró en él otro "riesgo potencial", que ahora la compañía trabaja en resolver para que estos aviones puedan volver a volar.



Después del accidente de marzo en Etiopía, con 157 víctimas, Boeing no ha recibido ningún nuevo pedido de los 737 MAX.



La compañía redujo la producción de su modelo 737 de 52 a 42 mensuales, cuando esperaba haberla aumentado a 57.



El domingo se conoció que el fabricante de aviones perdió un encargo de 50 aeronaves 737 MAX de la aerolínea árabe de bajo coste Flyadeal, una operación que anunció el pasado diciembre y estaba valorada en unos 5.900 millones de dólares, ante su rival Airbus.



Diversos analistas han rebajado las estimaciones de entrega de la compañía, algunos de los cuales consideran que no enviarán nuevas aeronaves del modelo 737 en lo que queda de año.



A cierre de 2018, Boeing entregó 580 de estas aeronaves, y aún cuenta con 4.500 naves encargadas.



Los datos no parecían afectar a los títulos de Boeing en Wall Street, que subían un 0,42 % a media hora del cierre de la sesión.