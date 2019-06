Bolsa mexicana cae por incertidumbre entre gobierno y la iniciativa privada

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este viernes con un retroceso de 0.36 % en su principal indicador en una jornada marcada por la incertidumbre de la relación del Gobierno mexicano con la Iniciativa Privada.



"En las últimas jornadas ha habido mucha incertidumbre sobre la relación del Gobierno mexicano con la Inciativa Privada y esto es un factor adicional", señalaron los analistas.



Un ejemplo de ello es el proceso de arbitraje internacional solicitado por Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México en contra un consorcio integrado por las empresas TransCanada e IEnova, por el contrato del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan.



"El mercado ha reaccionado a este tema, la firma IEnova es parte del Índice Precios y Cotizaciones (IPC), el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, y también Grupo Carso y eso no solo es negativo para la empresas sino que pude desincentivar la inversión", señalaron.



Además precisaron que los mercados están a la espera de resultados por la reunión del G20 en Osaka, Japón.



"Han sido movimiento un poco raros en los últimos días y a nivel global el mercado está la espera del G-20 en Osaka, Japón; en particular, México se ha deslindado del mercado global en las últimas sesiones", apuntaron los analistas de Banco Base.



Recordaron que el jueves, el Banco de México tomó su decisión de política monetaria y mantuvo la tasa de interés en el 8.25 % y apareció "un poco más pesimista de lo que se esperaba" y apuntaron que los sesgos al crecimiento económico estaba señalado a la baja.



Este día, el Índice de Precios y Cotizaciones del mercado bursátil mexicano cerró en las 43,161.17 puntos, un retroceso de 155.39 unidades, equivalente al 0.36 % menos respecto a la jornada anterior.



Se negociaron 214.3 millones de títulos por un importe de 9,820 millones de pesos (unos 511 millones de dólares), que corresponden a 439 emisoras, con 290 cotizando al alza, 131 a la baja y 18 no tuvieron variación.



Las acciones de las empresa de servicios de salud Médica Sur (MEDICA B) ganaron 6.82 %, la firma de servicios de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO) avanzaron el 4.09 % y el Grupo Industrial Saltillo (GISSA) creció el 3.52 %.



Las emisoras con las mayores bajas en su cotización fueron la firma Maxcom Telecomunicaciones (MAXCOM A) con el 6 % y los Grupos Aeroportuario del Sureste (ASUR B) con el 4.17 % y OMA (OMA B) con el 3.92 %.



Cerraron con ganacias los sectores financiero (0.33 %) y de materiales (0.04 %), en tanto perdieron el industrial (1.48 %) y el de consumo frecuente (0.71 %).