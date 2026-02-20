Bolsa Mexicana liga cuatro días en rojo

Ciudad de México.- El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) despidió el jueves sobre 70 mil 846 puntos, después de perder 0.1% en la sesión.

Se trata del cuarto día consecutivo en que la plaza entrega números negativos, su peor racha desde el periodo del 29 de diciembre al 2 de enero pasado, cuando también acumuló cuatro jornadas en rojo.

De las 35 empresas más negociadas en la BMV, Gruma, Mega y Bimbo se llevaron la peor parte durante el jueves, mientras Alsea, Sigma y Peñoles lograron las mayores alzas.

Con este movimiento, el principal índice bursátil del país arrastra una pérdida en la semana de 0.9%, aunque en febrero suma una ganancia de 4.8% y en el año de 10.2%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los centros bursátiles de Nueva York también sufrieron caídas debido a las tensiones geopolíticas, opinaron estrategas de Banorte.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 0.5 por ciento, mientras que el tecnológico Nasdaq y el Standard & Poor´s 500 bajaron 0.3%.

Mientras que la moneda de Estados Unidos se fortaleció contra la mayoría de las divisas, incluyendo el peso, que terminó cotizando en 17.25 unidades y fue una depreciación de 0.3 por ciento, la segunda pérdida seguida,indican las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.