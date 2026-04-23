Bosch incrementa 10.6% sus ventas en México
Ciudad de México.- Bosch, fabricante de autopartes, tecnología y servicios, cerró su ejercicio fiscal 2025 con ventas netas totales de 84 mil 500 millones de pesos en México, cifra que representa un crecimiento interanual de 10.6%.
Destacó el inicio de operaciones de plantas en Querétaro, donde fabrica tecnología para la industria, y en Monterrey, donde maquila refrigeradores.
"La estrategia en los últimos años con inversiones y expansiones en México, nuestra reputación como una empresa con alta calidad en sus productos y servicios, y nuestro capital humano, nos han permitido un resultado positivo en 2025 a pesar de las fuertes presiones del mercado a nivel global", declaró Alexander Firsching, presidente de Bosch México.
La compañía comercializa todas sus divisiones de negocio en el país: soluciones de movilidad, tecnología industrial, bienes de consumo, y energía y tecnología para las edificaciones.
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"Nuestros productos están orientados a beneficiar diferentes aspectos de la vida de las personas, desde hacerla más sencilla y emocionante con nuestros calentadores, electrodomésticos, herramientas, industria automatizada o software, hasta salvarla con nuestros dispositivos para la industria automotriz", agregó Firsching.
Al 31 de diciembre, Bosch empleó unas 18 mil personas en el país y cuenta con 16 instalaciones: 11 de manufactura.
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