Buen Fin ya tiene fecha

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Ciudad de México.- El Buen Fin 2026 ya tiene fecha y llegará con una particularidad que puede cambiar la forma de aprovechar sus promociones: este año las ofertas se extenderán durante cinco días.

Para muchos consumidores, este evento representa una de las principales oportunidades del año para adelantar las compras de Navidad o buscar cualquier tipo de regalos.

Sin embargo, antes de sacar la tarjeta, se debe tener en cuenta que, en la edición número 16 no participarán todos los establecimientos que anuncien promociones, por lo que existe una manera sencilla de comprobar si un negocio está registrado.

La edición 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del programa. A diferencia de otras ediciones, esta vez las promociones tendrán una duración de cinco días. El periodo contempla además el día inhábil relacionado con la conmemoración del 20 de noviembre.

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Los comercios que quieran formar parte oficialmente del Buen Fin de este año tendrán un periodo específico para realizar su inscripción.

El registro será gratuito y estará disponible del 8 de septiembre al 12 de noviembre mediante el sitio oficial del programa de descuentos.