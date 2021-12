Busca Monreal regular comisiones bancarias excesivas

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero someterá ante el pleno una iniciativa de reforma financiera para, entre otras cosas, regular las comisiones excesivas que cobran los bancos a usuarios.

En conferencia de prensa en el marco de su visita a Baja California Sur, explicó que aunque su propuesta ya estaba lista desde hace tiempo, le dio un compás de espera, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció no hacer reformas en esta materia en los primeros tres años de su gobierno.

El senador informó que para no afectar a los mercados financieros ha estado en contacto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Asociación Mexicana de Bancos y con los entes que tienen que ver con la regulación de las comisiones.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó por otra parte que para Morena el Presidente de la República ha cumplido: "Para nosotros en el grupo parlamentario de Morena ha sido buen Presidente y agotamos en el Senado la agenda que nos propusimos".

Y precisó que la agenda que se propusieron fue la "austeridad, separación del poder político del económico, bienestar, política social, la derogación de la mal llamada reforma educativa, modificaciones en materia laboral y los tratados internacionales".

Destacó que todos esos temas están dentro del decálogo de principios del gobierno. "Hemos cumplido en el Senado, incluido el juicio político, revocación de mandato, política pública honesta, elevación de los delitos graves, huachicoleo, corrupción y delitos electorales", dijo.

Sin embargo, afirmó que desde su punto de vista hay dos asignaturas pendientes que le preocupan: la seguridad y el campo: "Se debe revisar la actuación de la Guardia Nacional [GN] y la coordinación entre los policías; la otra es la atención al campo mexicano, a los productores, nos falta más, porque ahí está la solución a muchos de nuestros problemas, cuando seamos autosuficientes", remarcó.

Monreal Ávila ratificó que va a estar en la contienda por la candidatura de Morena a la Presidencia y que no busca ni le interesan los premios de consolación, como sería la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.